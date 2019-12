Verkehrslage am Morgen : Fast 250 Kilometer Stau in NRW - viel los auf der A52

Düsseldorf Staus und viele Kilometer stockender Verkehr in NRW: Im Berufsverkehr am Mittwochmorgen brauchen Pendler wieder viel Geduld – vor allem auf der A52 und der A57.

Am Mittwochmorgen ist der Berufsverkehr für viele Autofahrer in Nordrhein-Westfalen wieder zur Geduldsprobe geworden. Nach einer Übersicht des WDR staute sich der Verkehr um kurz vor 9 Uhr vor allem auf den Autobahnen im Ruhrgebiet, um Düsseldorf und in Köln. Besonders lange warteten Pendler demnach auf der A57 von Nimwegen in Richtung Köln zwischen Moers-Kapellen und dem Kreuz Meerbusch. Dort müssen Autofahrer viel Extrazeit einplanen: Bei zehn Kilometern stockendem Verkehr gab es Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.