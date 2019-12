Verkehrslage am Morgen : Nur noch 250 Kilometer Stau in NRW - viel los vor allem auf A1 und A57

Düsseldorf Ein Unfall und viele Kilometer stockender Verkehr: Im Berufsverkehr am Montagmorgen brauchen Pendler wieder viel Geduld – vor allem auf der A1, A3 und A57.

Zum Start in die neue Woche ist der Berufsverkehr für viele Autofahrer in Nordrhein-Westfalen wieder zur Geduldsprobe geworden. Nach einer Übersicht des Landesbetriebs Straßen.NRW staute sich der Verkehr um kurz vor 8 Uhr vor allem auf den Autobahnen im Ruhrgebiet, um Düsseldorf und in Köln. Besonders lange warteten Pendler demnach auf der A3 von Dinslaken in Richtung Köln zwischen Dinslaken Nord und dem Kreuz Breitscheid: Bei 15 Kilometern Stau gab es Verzögerungen von mehr als 45 Minuten.