Verkehrslage in NRW : Mehrere Autos in Unfall auf der A3 verwickelt - A57 wegen Bergungsarbeiten gesperrt

Mehrere Autos in Unfall auf der A3 verwickelt - A57 wegen Bergungsarbeiten gesperrt

Verkehrslage in NRW

Am Morgen staut es sich auf den Autobahnen in NRW (Archivfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Auf den NRW-Autobahnen brauchen Pendler am Donnerstag Geduld. Die A57 ist bis 10 Uhr wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Wir geben einen Überblick.

Autofahrer müssen sich am Donnerstagmorgen auf Staus in NRW einstellen. Um 8.10 Uhr sind es 150 Kilometer. Wir zeigen, wo Sie am längsten brauchen.