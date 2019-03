Verkehrslage am Morgen : Unfall auf A1 bei Köln verursacht Stau im Berufsverkehr

Am Morgen staut es sich auf den Autobahnen in NRW (Archivfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Auf den NRW-Autobahnen brauchen Pendler am Donnerstagmorgen Geduld. Am längsten dauert es nach einem Lkw-Unfall in einer Baustelle auf der A3 bei Ratingen. Das ist auf den anderen Autobahnen los.

Am Donnerstag um 7.30 Uhr verursacht der Berufsverkehr auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen Staus auf einer Länge von 140 Kilometern. Wir geben einen Überblick.

Auf der A3 müssen Autofahrer zwischen Mettmann und dem Autobahnkreuz Ratingen-Ost in Fahrtrichtung Oberhausen deutlich mehr Zeit einplanen. Nach einem Unfall in einer Baustelle ist nur ein Freistreifen frei. Der Verkehr wird zusätzlich über den Standstreifen geleitet. Zehn Kilometer Stau bedeuten eine Verzögerung von etwa 60 Minuten.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken. Legende grün = freie Fahrt

= freie Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte sich ein Lastwagen auf einer Leitplanke verkeilt. Niemand wurde verletzt, derzeit werde versucht, den 40-Tonner wieder von der Leitplanke zu bekommen.

Im weiteren Verlauf derr A3 staut es sich noch einmal, und zwar von Oberhausen Richtung Köln zwischen Kreuz Hilden und Leverkusen Opladen: fünf Kilometer Stau, 20 Minuten plus.

Auf der A1 bei Köln kommt es zu deutlichen Verzögerungen. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, kam es kurz vor der Anschlussstelle Köln-Bocklemünd zu einem Unfall zwischen drei Autos. Ein Mensch wurde verletzt. Die Polizei ging von einem Auffahrunfall aus. Zunächst waren der linke und der mittlere Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Laut Landesbetrieb Straßenbau NRW dauerte es auf der Strecke am Morgen etwa 60 Minuten länger. Wie lange die Sperrung anhalten sollte, stand laut Polizei zunächst noch nicht fest.

Auf der A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf staut es sich zwischen Grevenbroich und dem Neuss-Holzheim auf acht Kilometern, das macht etwa 15 Minuten plus.

Auch aus Düsseldorf Richtung Wuppertal dauert es länger. Zwischen Haan-West und Wuppertal-Cronenberg fünf Kilometer Stau und 20 Minuten länger.

Auf der A52 Roermond Richtung Düsseldorf zwischen Mönchengladbach-Haardt und Neuwerk fünf Kilometer stockend, zehn Minuten mehr. Im weiteren Verlauf zwischen Schiefbahn und Büderich nochmal fünf Kilometer und mindestens zehn Minuten Verzögerung. Essen Richtung Düsseldorf stockt der Verkehr zwischen dem Kreuz Düsseldorf-Nord und dem Mörsenbroicher Ei auf drei Kilometern, mehr als zehn Minuten plus. Auf der A52 Roermond Richtung Düsseldorf zwischen dem Kreuz Mönchengladbach und Neuwerk sechs Kilometer stockender Verkehr, mehr als 20 Minuten plus.

Auf der A57 Nimwegen Richtung Köln gibt es zwischen Moers-Kapellen und Krefeld-Oppum sieben Kilometer stockenden Verkehr, mehr als 10 Minuten plus.

Auf der A59 Dinslaken Richtung Duisburg zwischen Duisburg-Alt-Hamborn und dem Kreuz Duisburg mehr als zehn Minuten plus, drei Kilometer Stau.

