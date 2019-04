Verkehrslage in NRW : Lange Staus auf der A4 - Unfall auf der A52 Richtung Düsseldorf

Am Morgen staut es sich auf den Autobahnen in NRW (Archivfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Auf den NRW-Autobahnen brauchen Pendler am Mittwoch Geduld. Lange Staus gibt es auch auf den Strecken rund um Düsseldorf. Wir geben einen Überblick.

Autofahrer müssen sich am Mittwochmorgen auf Staus in NRW einstellen. Um 8.05 Uhr sind es schon 350 Kilometer. Wir zeigen, wo Sie am längsten brauchen.

A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen steht der Verkehr auf einer Strecke von acht Kilometern. Es dauert etwa eine halbe Stunde länger.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken. Legende grün = freie Fahrt

= freie Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

A3 Arnheim Richtung Köln zwischen Kreuz Oberhausen und Kreuz Kaiserberg mehr als 20 Minuten plus, acht Kilometer Stau.Köln Richtung Oberhausen zwischen Dreieck Langenfeld und Kreuz Hilden dauert es etwa eine viertel Stunde länger, sechs Kilometer stockender Verkehr an einer Baustelle.

A4 Olpe Richtung Köln zwischen Overath und Köln-Merheim gibt es sieben Kilometer stockenden Verkehr. Köln Richtung Aachen zwischen Dreieck Heumar und Kreuz Köln-Süd dauert es mehr als 30 Minuten länger, dort gibt es sechs Kilometer Stau. Köln Richtung Aachen zwischen Eschweiler-West und Aachen-Laurensberg stockt der Verkehr auf einer Länge von zehn Kilometern und Richtung Köln gibt es vier Kilometer Stau ab Aachen-Zentrum. Zwischen Kreuz Kerpen und Kreuz Köln-Süd etwa 30 Minuten plus, stop and go auf 20 Kilometern.

A40 Dortmund Richtung Essen zwischen Dreieck Bochum-West und Essen-Kray acht Kilometer Stau. Essen Richtung Duisburg zwischen Mülheim-Heißen und Duisburg-Kaiserberg gibt es sieben Kilometer Stau. Und Duisburg Richtung Essen zwischen Mülheim-Winkhausen und Essen-Zentrum ebenfalls sieben Kilometer.

A44 Mönchengladbach Richtung Aachen zwischen Aldenhoven und Kreuz Aachen mehr als 20 Minuten plus, zehn Kilometer stockender Verkehr. In Richtung Düsseldorf zwischen Krefeld-Forstwald und Kreuz Meerbusch etwa 15 Minuten plus, fünf Kilometer Stau.

A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf zwischen Jüchen und Neuss-Holzheim etwa 30 Minuten plus, zehn Kilometer stockender Verkehr.

A52 Essen Richtung Düsseldorf zwischen Ruhrtalbrücke und Kreuz Düsseldorf-Nord mehr als 20 Minuten plus, zehn Kilometer stockender Verkehr. Roermond Richtung Düsseldorf zwischen Mönchengladbach-Hardt und Kreuz Neersen mehr als 20 Minuten plus, sechs Kilometer Stau. Mönchengladbach Richtung Düsseldorf zwischen Schiefbahn und Büderich acht Kilometer Stau nach einem Unfall.

A57 Nimwegen Richtung Köln zwischen Moers-Hülsdonk und Kreuz Meerbusch etwa 45 Minuten plus, zehn Kilometer Stau.

(lukra)