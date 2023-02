Verkehr in NRW Fernzüge zwischen Köln und Koblenz fahren im März rechtsrheinisch

Im März wird im Raum Köln an einem neuen elektronischen Stellwerk für die linke Rheinseite gearbeitet - mit Auswirkungen auch für Bahnreisende in anderen Städten. Von Freitag, 3. März, bis Freitag, 31. März, jeweils 21.00 Uhr, werden Signale erneuert und Kabel ausgetauscht, wie die Deutsche Bahn am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Der Fernverkehr zwischen Koblenz und Köln werde über die rechte Rheinseite umgeleitet - und die Hauptbahnhöfe in Köln und Bonn nicht angefahren.