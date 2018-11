Verkehr in NRW: Darum gibt es im November so viel Stau

Düsseldorf Seit dem Ende der Herbstferien staut es sich auf den Autobahnen in NRW besonders häufig und besonders stark. Wir haben Experten gefragt, woran das liegt. Eine Ursache dürfte manchen überraschen: leicht beschlagene Windschutzscheiben.

Über 300 Kilometer Stau gab es zeitweise in den vergangenen zwei Tagen auf den Autobahnen in NRW. Auf der A3 kam es am Mittwoch gleich zu zwei schweren Unfällen und etlichen Kilometern Stau . Hoffnung, dass sich die Situation auf den Straßen bald ändern wird, brauchen Autofahrer zumindest im November nicht haben.

Eine Alternative zur Bahn und eine Möglichkeit, für weniger Autos auf den Autobahnen zu sorgen, sind Mitfahrgelegenheiten. Zwei große Treffpunkte für Pendler und mögliche Mitfahrer gibt es zum Beispiel in Mönchengladbach. Einer befindet sich an der A52 in Mönchengladbach-Nord und ein weiterer an der A52 bei Mönchengladbach-Neuwerk. Die Parkplätze an den Standorten sind nach Angaben der Straßenmeisterei Nettetal, die den Standort betreut, gut ausgelastet. "Vor allem der Parkplatz an der A52 in Mönchengladbach-Nord ist immer voll", sagt ein Sprecher.