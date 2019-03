Verkehrslage am Morgen: Bus brennt auf A1 – Stau wegen Bergungsarbeiten

Am Morgen staut es sich auf den Autobahnen in NRW (Archivfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Auf den NRW-Autobahnen brauchen Pendler am Montagmorgen Geduld. Wegen eines brennenden Busses kommt es auf der A1 bei Wuppertal zu Verzögerungen. Einen Unfall gab es auch auf der A40.

Am Montag um 8.25 Uhr verursacht der Berufsverkehr auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen Staus auf einer Länge von 280 Kilometern. Wir geben einen Überblick.

Auf der A1 in Richtung Köln zwischen Hagen-West und Kreuz Wuppertal-Nord hat in der Nacht ein Reisebus gebrannt. Während der Bergungsarbeiten steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, es dauert 15 zehn Minuten länger. Als der Bus in Brand geriet, waren bis auf der Fahrer keine Personen an Bord. Der Fahrer brachte sich rechtzeitig in Sicherheit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte das Fahrzeug in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr konnte den Brand dann schnell unter Kontrolle kriegen.