Verkehrslage am Morgen: A42 nach Lkw-Unfall gesperrt

Verkehrslage am Morgen

Am Morgen staut es sich auf den Autobahnen in NRW (Archivfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Auf den NRW-Autobahnen brauchen Pendler am Mittwoch Geduld. Die A42 ist derzeit gesperrt. Stark befahren sind unter anderem die A4 und die A57. Wir geben einen Überblick.

Am Mittwoch um 8.20 Uhr verursachen der Berufsverkehr auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen Staus in einer Länge von 160 Kilometern. Wir geben einen Überblick.