Verkehrslage in NRW: 450 Kilometer Autobahn-Stau am Montagmorgen

Düsseldorf Die neue Woche startet mit Stau und stockendem Verkehr auf den Autobahnen in NRW. Besonders auf den Autobahnen 40 und 57 brauchen Pendler starke Nerven. Ein Überblick über die größten Verkehrsbehinderungen.

Auf mehreren Strecken in NRW kommen Autofahrer am Montagmorgen nur langsam voran. Um 8.00 Uhr gibt es 450 Kilometer Autobahn-Stau in NRW. Wir gegen einen Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen in der Region.