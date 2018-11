Verkehrslage in NRW: 220 Kilometer Stau - auf A40 und A46 geht nichts mehr

Verkehrslage in NRW

Düsseldorf Auf den Autobahnen in NRW gibt es am Dienstagmorgen mehr als 200 Kilometer Stau und stockenden Verkehr. Besonders auf den Autobahnen 1, 40 und 46 geht derzeit nichts mehr. Ein Überblick über die größten Verkehrsbehinderungen.

