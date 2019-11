Verkehrslage am Morgen : 15 Kilometer Stau auf der A3 - 45 Minuten mehr Fahrtzeit

Verkehrslage am Morgen

In NRW staut es sich im Berufsverkehr (Archivfoto).

Düsseldorf Die Straßen in NRW sind am Dienstagmorgen stark befahren. Auf der A3 sorgt ein Unfall für 15 Kilometer Stau und entsprechend langen Wartezeiten.

Zeit müssen vor allem Autofahrer auf der A3 einplanen. Mehr als 45 Minuten länger stehen sie zwischen Kreuz Oberhausen und Duisburg-Wedau in Richtung Köln. Nach einem Unfall staut es sich dort auf 15 Kilometern. Pendler sollten eine Dreiviertelstunde mehr an Fahrtzeit einplanen.

Und so sieht es auf den anderen Autobahnen in unserer Region aus (Stand 7:21 Uhr):

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken.

Auf der A40 stehen Pendler zwischen Bochum-Harpen und Essen-Frillendorf in Richtung Duisburg etwa 30 Minuten länger, dort staut es sich auf zehn Kilometern. In der Gegenrichtung stockt der Verkehr zwischen Mülheim-Dümpten und Essen-Zentrum auf acht Kilometern. Dort sollten 20 Minuten mehr an Fahrtzeit eingeplant werden.