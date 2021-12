Verkaufsverbot für Böller in NRW : „Das ist der Todesstoß für unsere Branche“

Kein privates Böllern an Silvester – das haben Bund und Länder nun beschlossen. Foto: dpa/Tobias Kleinschmidt

Düsseldorf/Ratingen Der bundesweite Verbot zum Verkauf von Feuerwerk erzürnt die Hersteller. 200.000 Böller-Paletten müssten jetzt vernichtet werden, hieß es. Neben einem finanziellen Schaden von 100 Millionen Euro könne das auch 3000 Arbeitslose bedeuten.

Bund und Länder haben nach der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen, dass Feuerwerk an Privatpersonen dieses Silvester nicht verkauft werden darf. Branchenvertreter hatten im Vorfeld vor einem solchen Schritt gewarnt und sind nun fassungslos. „Das bedeutet mit aller Wahrscheinlichkeit den Todesstoß für die gesamte Feuerwerksbranche in Deutschland und damit auch die Arbeitslosigkeit von 3000 Beschäftigten“, hieß es vom Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI), der in Ratingen sitzt.

Ein Verkaufsverbot für Böller hatte es bereits im vergangenen Jahr gegeben. Nach Angaben von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) haben sich Bund und Länder an der Regelung aus dem letzten Jahr orientiert. Damals durften Silvesterknaller und Raketen, die in anderen Jahren vom 29. bis 31. Dezember erhältlich sind, nicht mehr verkauft werden. Auch zuvor online bestellte Böller durften nicht mehr ausgeliefert werden. Das Verbot hat hauptsächlich zwei Gründe: Erstens sollen dadurch Menschenansammlungen und dadurch Infektionen vermieden werden. Zweitens sollen die Krankenhäuser entlastet werden, weil sich keine Menschen durch die private Böllerei an Silvester verletzen können.

Der VPI befürchtet große finanzielle Verluste für die Branche. „Aktuell befinden sich rund 200.000 Paletten Feuerwerk in den Lagern, bundesweit bedeutet das Vernichtungskosten von circa 100 Millionen Euro“, sagte VPI-Geschäftsführer Klaus Gotzen. Zwar haben Bund und Länder eine Kompensation und Wirtschaftshilfen zugesichert. „An der Blitzentscheidung hängt ein Rattenschwanz“, sagt Gotzen aber. Nicht nur die Feuerwerksfirmen, sondern auch Händler und Logistiker seien betroffen – und das im zweiten Jahr in Folge.

Darüber hinaus hat der Verein Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Verbots. So führt der VPI an, dass sich in ganz Bayern zum Jahreswechsel 2019/20 lediglich 25 Personen verletzt hätten. Feuerwerk sei nicht die Hauptursache für volle Notaufnahmen zum Jahreswechsel, sondern Alkohol. „Das ist ein symbolisches Verbot auf unserem Rücken und ohne Wirkung“, sagt Gotzen. Auch das private Feuerwerk in kleinem Kreis unter Einhaltung der 2G-Regel sei mit sehr geringem Infektionsrisiko möglich, kritisiert der Verband.