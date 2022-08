Termine 2022 : Das sind die verkaufsoffenen Sonntage der Region

Düsseldorf In vielen größeren Städten öffnen die Geschäfte auch 2022 wieder sonntags ihre Pforten. So auch in Düsseldorf, Mönchengladbach und Köln. Eine Übersicht.

Geöffnete Läden am Sonntag – das gehört für viele mittlerweile dazu, jedenfalls in regelmäßigen Abständen. Seit 2018 gibt es in NRW ein geändertes Ladenöffnungsgesetz, dass mehr verkaufsoffene Sonntage in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens ermöglicht. Über die Termine der verkaufsoffenen Sonntage müssen die Räte der Städte und Gemeinden entscheiden. Grundsätzlich gilt: An einem verkaufsoffenen Sonntag dürfen die Geschäfte und Läden laut NRW-Ladenöffnungsgesetz ab 13 Uhr bis zu einer Dauer von maximal fünf Stunden geöffnet haben. Die Öffnung ist für die Ladeninhaber jedoch nicht verpflichtend. Im Folgenden finden Sie die Termine für verkaufsoffene Sonntage in den größten Städten in NRW: