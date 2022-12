Perfekte Verhältnisse in Winterberg „Das ist hier fast wie in den Alpen“

Unmittelbar über den verschneiten Wipfeln an den Winterberger Skipisten kreist ein Hubschrauber, wackelt hin und her, dreht sich mal hier-, mal dorthin. Halsbrecherisch sieht das aus, ist aber keine Übung oder eine Rettungsaktion, sondern der Versuch, die Bäume durch den Wind der Rotoren vom Schnee zu befreien, der schwer auf ihnen lastet. Lift- und Pistenbetreiber sorgen sich, dass Äste oder ganze Bäume abbrechen und Menschen verletzen könnten. Die Sorge hat aber auch eine gute Seite, startet der beliebte Wintersportort doch so früh und schneereich in die Saison wie schon lange nicht mehr. „Durch die anhaltende Kälte und die Schneefälle haben wir insgesamt für die Region die besten Bedingungen seit rund zwölf Jahren“, sagt Susanne Schulten, Sprecherin der Wintersport-Arena Sauerland. „Wir hoffen daher nach drei schweren Wintern auf eine gute Saison.“