Doku über Proteste im Hambacher Forst „Vergiss Meyn Nicht“ zeigt die letzten Aufnahmen des verunglückten Filmemachers

Unter Verwendung des mit einer 360-Grad-Helmkamera gedrehten Materials von Meyn und klassisch gefilmten Interviews findet der Film einen zugänglichen und bisweilen vielschichtigen Einblick in die Welt der Demonstrierenden. Die eingangs geschilderte Ohnmacht schimmert dabei sehr wohl durch die Oberfläche. Hier befinden wir uns noch mitten im Kampf, es wird allerdings nur ansatzweise deutlich im Film, wie dieser Kampf aussieht, was er bedeutet, was in denen, die kämpfen, vorgeht. Aber vielleicht ist das auch zu viel verlangt?