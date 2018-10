Vergiftete Pausenbrote in Schloß Holte-Stukenbrock : Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen 56-jährigen Bielefelder

Vergiftete Pausenbrote in Schloß Holte-Stukenbrock

Bielefeld Nach dem Fund von vergifteten Pausenbroten in einem Betrieb in Ostwestfalen hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 56-jährigen Mitarbeiter erhoben. Mehrerer seiner Mitarbeiter sollen schwere Nierenschäden davongetragen haben oder liegen im Koma.

Nach Angaben des Landgerichts Bielefeld lautet die Anklage auf heimtückischen und grausamen versuchten Mord in zehn Fällen. Der Mann soll in dem Betrieb in Schloß Holte-Stukenbrock mehreren Arbeitskollegen Gift auf die Pausenbrote gestreut haben.