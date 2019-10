Nach mutmaßlicher Vergewaltigung : Stadt Mülheim fordert bulgarische Familie des Tatverdächtigen zur freiwilligen Ausreise auf

In der Nähe dieses Spielplatzes in Mülheim ist eine junge Frau von einer Gruppe Jugendlicher überfallen und sexuell missbraucht worden.

Mülheim Die bulgarische Familie eines wegen Vergewaltigung verdächtigen 14-Jährigen in Mülheim soll nach dem Willen der Stadt in ihr Heimatland zurückkehren. Tut sie das nicht freiwillig, werde sie ausgewiesen.

Die Familie sei aufgefordert worden, Deutschland freiwillig zu verlassen, sagte ein Sprecher der Stadt Mülheim an der Ruhr am Mittwoch. Komme sie dem nicht nach, werde sie ausgewiesen. Die Stadt hatte ein Verfahren zur Einschränkung der Freizügigkeit, wie sie für EU-Bürger gilt, eingeleitet. Zuerst hatte die „ WAZ “ berichtet.

Der 14-Jährige ist Hauptbeschuldigter im Fall einer Vergewaltigung einer jungen Frau am 5. Juli in einem Mülheimer Waldstück. Zwei andere 14-Jährige sollen ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein. Die Stadt hatte überprüft, ob die Familien der drei Tatverdächtigen über ein eigenes Einkommen verfügen, wonach sie nach früheren Angaben spätestens fünf Jahre nach ihrem Kommen verpflichtet seien.