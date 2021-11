Nach Polizeikontrolle : Verfolgungsjagd mit bis zu 240 km/h auf der A2

Hannover/Herford Die Polizei hat einen Mann nach einer gefährlichen Verfolgungsjagd mit Geschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometern auf der A2 festgenommen. Der 32-Jährige war am Samstagabend in Niedersachsen vor einer Kontrolle mit Vollgas geflüchtet.

Kurz vor der Ausfahrt Herford in Nordrhein-Westfalen sei ein Reifen des Fluchtautos geplatzt, so dass der 32-Jährige auf dem Standstreifen strandete. Der Fahrer sei mit erhobenen Armen aus dem Wagen gestiegen und von Beamten der Autobahnpolizei Herford festgenommen worden. Es stellte sich heraus, dass er nicht nur unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein besaß, sondern nach einem Freigang nicht in ein Gefängnis in Nordrhein-Westfalen zurückgekehrt war.