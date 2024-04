Verfassungsschutzbericht NRW „Der Islamismus ist wieder auf dem Vormarsch“

Am Donnerstag haben NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) und NRW-Verfassungsschutz-Chef Jürgen Kayser den neuen Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Reul zeichnete ein düsteres Bild. Demnach gab es in fast allen Bereichen einen Anstieg der Straftaten. So wurden insgesamt 7596 politisch motivierte Straftaten im vergangenen Jahr. Das ist zwar ein Rückgang um 15 Prozent, allerdings nur, weil es deutlich weniger Verstöße gegen das Versammlungsgesetz im Zuge der Corona-Proteste gab, die kaum bis gar nicht mehr stattfinden. So sind Gewaltdelikte um 37 Prozent gestiegen; die Aufklärungsquote betrug 41 Prozent.