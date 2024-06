Verfassungsschutzbericht Gefahr durch Rechtsextreme und „Reichsbürger“-Szene wächst

Wie aus dem am Dienstag in Berlin vorgestellten Bericht für das Jahr 2023 hervorgeht, wurden Ende vergangenen Jahres rund 40.600 Personen der rechtsextremen Szene zugerechnet, knapp 2000 mehr als im Jahr zuvor. Mehr als jeder Dritte (rund 14.500 Personen) von ihnen gilt als gewaltbereit. Die klassisch rechtsextreme Szene bleibt damit die größte verfassungsfeindliche Gruppe in Deutschland.