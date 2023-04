Bericht des Verfassungsschutzes „Die Gesellschaft ist angreifbarer geworden“

Antisemitismus Im Bereich Antisemitismus haben die Sicherheitsbehörden im vergangenen Jahr 331 antisemitische Straftaten registriert. Das waren 106 Straftaten weniger als 2021. In den meisten Fällen ging es um Volksverhetzung, um Propagandadelikte und Sachbeschädigung. NRW-Innenminister Reul mahnte: „Außer Frage steht, dass Antisemitismus in allen Ausprägungen auf das Schärfste zu verurteilen ist und nie wieder Platz in Deutschland haben darf. Es gab zwar insgesamt einen Rückgang, jedoch ist die Qualität der Straftaten gegen unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger erschreckend, denken wir nur an die Schüsse auf die Synagoge in Essen Ende vergangenen Jahres. Und deshalb lassen wir nicht nach, Jüdinnen und Juden bestmöglich zu schützen.“