„Lehnen unser Staatswesen grundlegend ab“ Neue Gruppierung bedroht Demokratie

Ebenso hat die Duldung und sogar Beteiligung von Rechtsextremisten und „Reichsbürgern“ zugenommen. So nahmen demnach etwa Vertreter der „Reichsbürger“-Gruppierung „Verfassungsgebende Versammlung“ (VV) mehrfach mit ihrem Banner an Protestkundgebungen in Oberhausen und Essen teil. Am 29. Juni 2022 in Oberhausen durfte ein Vertreter der „VV“ eine Rede halten, in der er laut Verfassungsschutz Verschwörungsmythen aus der Reichsbürgerszene mit Antisemitismus vermischt habe. „Er sagte: ,Die BRD ist nicht Deutschland. Die BRD ist ein Konsortium aus weiteren 40.000 Firmen, die alle angemeldet sind in Amerika. Die BRD gehört den Machtjuden, dem Deep-State’“, so der Verfassungsschutz.