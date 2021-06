Lagebild des Verfassungsschutzes NRW : Corona-Leugner kommen aus der Mitte der Gesellschaft

Düsseldorf Der Verfassungsschutz in NRW hat ein 179-seitiges Lagebild über die Bewegung erstellt; der „Sonderbericht zu Verschwörungsmythen und Corona-Leugner“ ist bundesweit einzigartig. Wir haben den Bericht ausgewertet.

Die Protestbewegungen gegen die staatlich veranlassten Corona-Maßnahmen radikalisieren sich nach Angaben des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes und werden zunehmend demokratiefeindlicher. Deshalb hat der Verfassungsschutz in NRW ein 179-seitiges Lagebild über die Bewegung erstellt. Die wichtigsten Erkenntnisse:

Die Szene Die Bewegung der Corona-Leugner ist heterogen. Es handelt sich eindeutig nicht um eine soziale Gruppe. Bei einigen Personen aus der Szene hat der Verfassungsschutz Brüche in der Biografie ausgemacht, die demnach ein zusätzliches Einfallstor für den Glauben an Verschwörungsmythen sein können. Demnach sind zwar unter anderem Hooligans, Reichsbürger, und Rechtsextremisten in der Szene. Ein großer Teil kommt demnach aber wohl aus der gesellschaftlichen Mitte. Eine Studie der Universität Basel geht von einem gutbürgerlichen und eher akademischen Spektrum aus. Etwa ein Viertel der Personen ist selbstständig tätig. Es sind aber auch Gruppen, Netzwerke und Kleinstparteien dabei.

Ansichten Verschwörungsmythen dienen als Festigung der Gruppen und legitimieren das Handeln. Teile der Erzählungen in der Szene haben ihren Ursprung in antisemitischen Stereotypen und sind verfassungsfeindlich. Die Corona-Leugner erheben den Anspruch, eine Gefahr für die Gesellschaft ausgemacht zu haben, die die sogenannte Mehrheitsgesellschaft aus ihrer Sicht nicht wahrnimmt. Offensichtliche Widersprüche in ihren Argumentationen nehmen sie nicht als solche wahr oder blenden sie aus. Zu den Wortführern gehören gebildete Menschen – unter anderem Ärzte.

Entstehung Ausgangspunkt der Szene sind politische und gesellschaftliche Veränderungen in den vergangenen 20 Jahren. Laut Verfassungsschutz hat sich in der Zeit in Teilen der Gesellschaft eine große Unzufriedenheit eingestellt. Dazu hat die zunehmende Digitalisierung die öffentliche Meinungsbildung nachhaltig verändert. Diese Kommunikationsmöglichkeiten nutzen extremistische Akteure aus.

Organisationen In NRW spielen zwei große Gruppen eine Rolle. Dabei handelt es sich um die „Querdenker“ und die „Corona-Rebellen“. Bei „Querdenker“ handelt es sich um eine Initiative, die nach eigenen Angaben bundesweit über mehr als 60 regionale Initiativen verfügt. Sie geht in ihrem Ursprung auf die Untergruppe „Querdenken – 711“ aus Stuttgart zurück. In NRW gibt es 25 solcher Ableger. Die „Corona-Rebellen“ haben ihren Schwerpunkt in Düsseldorf. Sie initiieren und organisieren Proteste und dokumentieren diese auch. Sie versuchen mit ihren Ereignissen (wehende Fahne an der Tonhalle in Düsseldorf), eine Art Eventcharakter zu entwickeln. Die Menschen sollen so inspiriert und mitgerissen werden. Neben den „Corona-Rebellen Düsseldorf“ gibt es in NRW noch die „Corona Rebellen Recklinghausen“.

Bezüge zu Rechtsextremisten Verschiedene rechtsextremistische Organisationen versuchen, das Thema Corona zu besetzen. Demonstrationen von Corona-Leugnern wurden von Rechtsextremisten besucht und beeinflusst. Die „Corona“-Szene distanziert sich kaum davon. Ihre Versuche blieben laut Verfassungsschutz oft vage und unglaubwürdig. Rechtsextreme und „Corona-Leugner“ verbindet die Ablehnung des deutschen Rechtsstaates.

Einflüsse aus dem Ausland Laut Verfassungsschutz hat die Pandemie für ausländische Staaten ein breites Betätigungsfeld für Spionage und Einflussnahme in NRW und Deutschland eröffnet. Besonders Russland und China sind demnach aktiv. Dem chinesischen Staat geht es laut Verfassungsschutzbericht unter anderem um die Verschleierung der Herkunft des Corona-Virus, während Russland versuchen würde, das Vertrauen in die hiesigen Coronaschutz-Maßnahmen, den Staat und die Medien zu untergraben. In NRW sind demnach aktuell besonders die nachrichtendienstlichen Dienste von Russland, China, dem Iran und der Türkei aktiv. Seit Ende Januar 2020 sind Desinformationen und Propaganda in Bezug auf die Corona-Pandemie zu verzeichnen.

