Wegen rechtsextremistischen Bezügen : Verfassungsschutz hat Steeler Jungs im Visier

Düsseldorf Jede Woche marschieren die „Steeler Jungs“ nach Art einer Bürgerwehr durch den Essener Stadtteil Steele. Wie sich nun bestätigte, hat der Verfassungsschutz die Gruppierung allerdings längst im Blick.

Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz sieht bei der Essener Gruppierung „First Class Crew – Steeler Jungs (FCC)“ Verbindungen in die rechtsextreme Szene. „Einige Mitglieder weisen rechtsextremistische Bezüge auf, einige Mitglieder haben eine Migrationsbiografie“, teilte der Verfassungsschutz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur dpa mit.

Die Gruppierung veranstaltet seit April 2018 regelmäßig so genannte „Stadtspaziergänge“ im Essener Stadtteil Steele. Laut Verfassungsschutz nehmen meistens zwischen 50 und 100 Menschen an den Rundgängen teil. Sie stehen nach Angaben eines Polizeisprechers unter dem Titel „Freundschaft“. Die Rundgänge werden regelmäßig durch Polizeikräfte begleitet.

Bei den Märschen schweigen viele Teilnehmer. Auch gibt es keine Plakate oder Kundgebungen. Bei jedem zweiten „Spaziergang“ gibt es Gegendemos. Am vergangenen Samstag beteiligten sich an einer Gegendemonstration mehrerer Organisationen gegen „rechte Bürgerwehren“ nach Veranstalterangaben rund 2500 Menschen.

„Der Koordinator der Rundgänge kommt, wie die Mehrheit der Teilnehmer, aus dem Hooligan- und Rockermilieu“, so der Verfassungsschutz weiter. „Es beteiligten sich auch einige Frauen und Kinder aus dem mutmaßlichen familiären Umfeld der Mitglieder an diesen Veranstaltungen.“ Mit den Rundgängen verfolge die Gruppierung nach eigener Aussage die Intention, eine erhöhte Sicherheit im Stadtteil Essen-Steele in den Abend- und Nachtstunden zu vermitteln.