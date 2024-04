Vereinbarkeit von Beruf und Pflege „Die Situation für pflegende Angehörige ist katastrophal“

Jeder, der sich um seine Eltern kümmere, könne das verstehen: So begründete WDR-Moderator Thomas Bug kürzlich seinen überraschenden Rückzug aus dem Team der „Aktuellen Stunde“. Wie viel Zeit der 53-Jährige für seine Eltern investieren will, bleibt offen. Klar ist aber, dass sich viele Menschen hierzulande in einer ähnlichen Situation befinden und es kaum schaffen, Pflege von Angehörigen und Beruf unter einen Hut zu bringen. „Angehörige baden den Pflegenotstand aus und springen ein, wenn keine professionelle Pflege verfügbar ist“, sagt Edeltraut Hütte-Schmitz, geschäftsführende Vorständin des Selbsthilfenetzwerks „Wir pflegen!“. „Elternpflege wird zunehmend einen großen Teil der Arbeitnehmer binden.“