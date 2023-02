Krankenhäuser, Ämter, Nahverkehr Verdi weitet Warnstreiks in NRW aus – auch Flughäfen betroffen

Auch an den beiden größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen hat die Gewerkschaft Warnstreiks für Montag angekündigt. Den Anfang machen Beschäftigte an den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf, teilte Verdi NRW am Freitagmorgen mit. Am Flughafen Köln/Bonn würden die ersten Beschäftigtengruppen in der Nacht von Sonntag auf Montag mit Warnstreiks beginnen. Am Airport Düsseldorf starteten kurz darauf Warnstreiks. Durch die Schichtdienste endeten die Warnstreiks in der Nacht von Montag auf Dienstag an den beiden größten NRW-Flughäfen.