KVB, Rheinbahn und Co. Warnstreik in kommunalen Verkehrsbetrieben gestartet

Im öffentlichen Nahverkehr von Nordrhein-Westfalen hat ein ganztägiger Warnstreik in den meisten kommunalen Nahverkehrsbetrieben begonnen. Die Gewerkschaft Verdi hat die etwa 30.000 Beschäftigten in mehr als 30 kommunalen Verkehrsbetrieben zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Der Warnstreik habe planmäßig mit dem Schichtbeginn in der Regel zwischen 3 und 4 Uhr begonnen, sagte Peter Büddicker vom Verdi-Landesbezirk am frühen Freitagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Die Streikbeteiligung sei hoch.