Arbeitskampf in NRW : Verdi streikt in Duisburg und Remscheid

Beschäftigte demonstrierten vor zweiten Verhandlungsrunde. Foto: dpa/Fabian Sommer

Düsseldorf Nach dem Scheitern der zweiten Verhandlungsrunde für Bund und Kommunen ruft Verdi am Dienstag zu Warnstreiks auf. In Remscheid sollen Mitarbeiter der städtischen Kitas, der Stadtverwaltung und technischen Betriebe die Arbeit niederlegen.

Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst kocht hoch. Auch in Nordrhein-Westfalen müssen sich Bürger ab Dienstag auf Einschränkungen gefasst machen. Betroffen von ersten ganztägigen betriebsnahen Arbeitsniederlegungen sind Duisburg, Remscheid, Unna und Gütersloh, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte.

In Remscheid hat Verdi alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der technischen Betriebe, der Entwässerung und auch der städtischen Kitas zu Warnstreiks aufgerufen. Insgesamt rechnet Verdi mit rund 100 Kollegen im Ausstand. Es soll aber keine Kita-Schließungen geben, betonte Gewerkschaftssekretär Lothar Reitzer. „Allerdings kann es in einzelnen Kitas Einschränkungen geben, so dass bestimmte Angebote ausfallen oder Eltern gebeten werden, ihre Kinder früher abzuholen“, sagte Reitzer unserer Redaktion.

In Duisburg hat Verdi Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. In Unna sind die Stadt- und die Kreisverwaltung betroffen. Am Mittwoch sollen sich Beschäftigte mehrerer Kliniken im Kreis Minden-Lübbecke beteiligen. Die Gewerkschaften versteht dies als Auftakt der Nadelstiche. Bis zur nächsten bundesweiten Verhandlungsrunde am 22. Oktober in Potsdam sollen weitere Kampfmaßnahmen von Verdi und vom Beamtenbund folgen, der ebenfalls kommunalen Angestellte vertritt.

Auch in anderen Bundesländern ruft Verdi zum Streik auf. In Augsburg etwa sollen die Beschäftigten der Stadtentwässerung Druck machen, in Kiel die Mitarbeiter der Stadtwerke. In Freiburg sind Kindergärten und Verwaltung betroffen.

„Gestern wurde applaudiert, und heute zeigen die Arbeitgeber ihr wahres Gesicht“, sagte Gabriele Schmidt, Verdi-Chefin von NRW. „Wir können nicht hinnehmen, dass die Kosten der Pandemie zulasten der Beschäftigten gehen sollen.“ Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) lehnt die Maßnahmen dagegen ab: „Streiks sind völlig fehl am Platz“, kritisierte die VKA.

Am Wochenende war die zweite Runde der Tarifverhandlungen ergebnislos zu Ende gegangen. Verdi fordert für die 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent und einen Mindestbetrag von 150 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Azubi-Löhne sollen um 100 Euro monatlich angehoben werden. Betroffen von den Verhandlungen sind Beschäftigte in kommunalen Kliniken, Kindertagesstätten, bei der Müllabfuhr, den Sparkassen, Städten und Gemeinden sowie dem Zoll.