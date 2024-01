Wegen Tarifverhandlungen über Arbeitsbedingung Verdi ruft in NRW zu ÖPNV-Warnstreiks am Freitag auf

Pendler müssen an diesem Freitag in Nordrhein-Westfalen mit erheblichen Einschränkungen bei Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte in vielen kommunalen Verkehrsbetrieben zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, wie sie am Montag mitteilte. S-Bahnen sind hingegen nicht von den Warnstreiks betroffen.