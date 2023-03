Am Internationalen Frauentag Verdi plant Warnstreiks in kommunalen Kitas am Mittwoch

„Der internationale Frauentag steht seit über 100 Jahren dafür, Gleichberechtigung und eine faire Bezahlung von Frauen durchzusetzen“, sagte Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiterin Andrea Becker am Freitag in einer Mitteilung. Sie verwies darauf, dass in der Sozialen Arbeit überwiegend Frauen arbeiteten etwa in Kindertageseinrichtungen, Jugendämtern und Beratungsstellen.