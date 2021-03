Tarifverhandlungen : Verdi fordert 4,5 Prozent mehr Gehalt für NRW-Einzelhandel

Düsseldorf Die Gewerkschaft Verdi hat sich ambitionierte Ziele für die kommenden Tarifverhandlungen gesteckt. Zusätzlich zur Einkommenserhöhung soll auch ein Mindestlohn von 12,50 Euro erreicht werden.

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten im nordrhein-westfälischen Einzelhandel Einkommensverbesserungen von 4,5 Prozent plus 45 Euro im Monat. Zudem will sie in den Tarifverhandlungen ein Mindestentgelt von 12,50 Euro pro Stunde durchsetzen. Das habe die Tarifkommission am Dienstag beschlossen, teilte Verdi mit. Die Gewerkschaft hatte die Tarifverträge für die rund 513.000 sozialversicherungspflichtig und die etwa 212.000 geringfügig Beschäftigten im Einzelhandel NRW zum 30. April gekündigt.