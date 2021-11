Verdi-Chef Werneke im Tarifstreit : „Wir werden keinen Corona-Notabschluss akzeptieren“

Düsseldorf Auf einer zentralen Großkundgebung in Düsseldorf verstärken die Gewerkschaften im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes den Druck auf die Arbeitgeber. Tausende Beschäftigte demonstrieren bundesweit für mehr Anerkennung und höhere Löhne.

Im festgefahrenen Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder pochen die Gewerkschaften mit ihrer Forderung nach 5 Prozent mehr Geld auf Reallohnzuwächse. „Wir werden keinen Corona-Notabschluss akzeptieren“, sagte der Verdi-Chef Frank Werneke vor 4000 Demonstrierenden, die am Donnerstag zur zentralen Kundgebung vor den Landtag in Düsseldorf gezogen waren. „Wir werden in dieser Tarifrunde keinen Abschluss machen, in dem die besondere Leistung, das Engagement der Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitswesen nicht gesehen und nicht gewürdigt wird“, fügte er mit Blick auf das nächste Treffen in Potsdam am Wochenende hinzu. Auch in zahlreichen anderen Städten gingen tausende Beschäftigte des öffentlichen Dienstes für mehr Geld auf die Straßen. Größere Kundgebungen gab es etwa in Berlin und München.