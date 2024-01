Tipps für Reisende Donnerstag auch Streiks an Airports Düsseldorf und Köln-Bonn

Der Flughafen Düsseldorf und der Flughafen Köln-Bonn erklären, sie würden mit starken Störungen des Verkehrs rechnen. In Düsseldorf sind bisher 290 Starts und Landungen am Donnerstag geplant, am Dom sind es 52 Starts und 51 Landungen. Eurowings kündigt an, dass geprüft wird, Flüge eventuell an nicht bestreikte Flughäfen umzuleiten. Dies wäre wahrscheinlich Münster-Osnabrück, aber auch Weeze und Dortmund werden nicht bestreikt. So ein Schritt ist auch bei Tuifly gut denkbar. Eurowings kündigt auch an, einige Reisende auf die Bahn umzubuchen.