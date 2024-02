Verdächtiges Gepäckstück am Düsseldorfer Airport Flughafen-Insider – „So etwas habe ich in 20 Jahren noch nicht erlebt“

Es ist etwa 16 Uhr am Donnerstagnachmittag, als in der Sicherheitskontrolle am Flugsteig A im Düsseldorfer Flughafen nichts mehr geht und die Passagiere festsitzen. „Sofort die Kontrolle stoppen. Sofort die Kontrolle stoppen“, heißt plötzlich die Anweisung an das Sicherheitspersonal. Weswegen, das weiß zu diesem Zeitpunkt noch kaum jemand – weder die Kräfte an den Kontrollbändern noch die Passagiere. „Dann kam die Anweisung, dass alle Fluggäste, die ihr Gepäck noch nicht aufs Band gelegt und Zugriff auf ihre Sachen hatten, den Kontrollbereich Richtung Terminal wieder verlassen sollten“, berichtet ein Beschäftigter aus dem Sicherheitsbereich des Flughafens. „Alle anderen sollten erst mal warten.“