Opfer starb im Krankenhaus : Verdächtiger nach tödlichen Schüssen in Dortmund schweigt

Verdächtiger nach tödlichen Schüssen in Dortmund schweigt

Dortmund Nachts im Park fallen Schüsse - ein 21-Jähriger wird tödlich getroffen. Vor der Tat waren zwei Gruppen junger Männer in Streit geraten. Ein Tatverdächtiger ist festgenommen worden. Doch vieles ist noch unklar.

Im Fall eines durch Schüsse getöteten 21-Jährigen in Dortmund schweigt der festgenommene Tatverdächtige zu den Vorwürfen. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Sonntag auf Anfrage. Er soll den jungen Mann in der Nacht zu Samstag im Dortmunder Westpark niedergeschossen haben. Das Opfer starb kurz darauf im Krankenhaus. Der Tat war ein Streit zwischen zwei Männergruppen vorausgegangen.