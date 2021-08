Verdacht auf sexuellen Missbrauch : Polizei nimmt Mann auf Campingplatz in Ladbergen fest

Ladbergen Erneut hat es offenbar auf einem Campingplatz in Nordrhein-Westfallen sexuellen Missbrauch an einem Minderjährigen gegeben. In Ladbergen nahe Münster ist ein 30-Jähriger festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen.

Dem Mann aus Osnabrück werde vorgeworfen, sich an einem elfjährigen Jungen vergangen zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Münster am Samstag mit. Der Beschuldigte soll das Kind aus Dortmund am Donnerstagabend in der Nähe des Campingplatzes schwer sexuell missbraucht haben.

Am Freitag war der Mann auf dem Campingplatz in Ladbergen im Kreis Steinfurt festgenommen worden. Der Angestellte der Ferienanlage soll den Jungen angesprochen und mit ihm gemeinsam den Campingplatz verlassen haben. Abseits des Geländes soll er dem Jungen sexuelle Gewalt angetan haben. Das Kind war mit seinen Eltern auf dem Campingplatz im Urlaub und dort kurz vor der Tat allein unterwegs.

Der Richter erließ am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl und ordnete U-Haft an. Der Beschuldigte habe sich nicht zu den Vorwürfen geäußert.

(felt/dpa)