Unfall im Münsterland : Verdacht auf illegales Autorennen - fünf Teenager bei Überholmanöver schwer verletzt

Bei einem missglückten Überholmanöver in Dülmen sind fünf Jugendliche verletzt worden. Die Feuerwehr war zeitnah vor Ort. Foto: dpa/Freiwillige Feuerwehr Dülmen

Dülmen Bei einem missglückten Überholmanöver in Dülmen sind fünf Jugendliche verletzt worden, drei davon schwer. Einer schwebt in Lebensgefahr. Laut Polizei waren zwei Autos mit überhöhter Geschwindigkeit auf einer Landstraße unterwegs.

Das sagte eine Polizeisprecherin. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass für den Unfall ein Autorennen ursächlich war, hieß es in einer Mitteilung der Polizei am Donnerstag. Ein Sachverständiger wurde daher zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Es gebe zudem Hinweise auf überhöhte Geschwindigkeit auf der Landstraße, so die Polizeisprecherin. Die Unfallbeteiligten aus Dülmen seien zudem alle untereinander bekannt.