Auswirkungen der Corona-Krise : Verbraucherschützer fürchten Ansturm auf Schuldnerberatung

Düsseldorf Die Verbraucherzentrale NRW hat die Website ihrer Schuldnerberatung neu aufgesetzt. Hintergrund ist die Corona-Krise. Die Verantwortlichen fürchten, dass es in den kommenden Monaten zu einem massiven Anstieg bei den Online-Terminanfragen kommt.

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen rechnet damit, dass durch die Folgen der Corona-Pandemie mehr Menschen in Geldnöte geraten. „Wir befürchten in den kommenden Monaten einen massiven Anstieg der Terminanfragen bei der Schuldnerberatung“, sagte Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW, am Donnerstag.