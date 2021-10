Anstieg um 260 Prozent : Verbraucherinsolvenzen in NRW stark gestiegen

Verbraucherinsolvenzen in NRW stark gestiegen

Bei den Amtsgerichten in NRW sind im August deutlich mehr Insolvenzanträge eingegangen als vor einem Jahr (Symbolbild). Foto: Carsten Pfarr

Düsseldorf Bei den Amtsgerichten in NRW sind im August deutlich mehr Insolvenzanträge eingegangen als vor einem Jahr. Dies ist den Angaben zufolge hauptsächlich auf die Verbraucherinsolvenzen zurückzuführen.

Bei den Amtsgerichten in NRW sind Die Zahl der Anträge stieg um rund 143 Prozent auf 2.290, wie das Statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf mitteilte. Dies ist den Angaben zufolge hauptsächlich auf die Verbraucherinsolvenzen zurückzuführen, die gegenüber dem August 2019 um mehr als 260 Prozent auf 1.560 anstiegen.