Verbraucher in NRW Kartoffeln teuer – Regen führt mancherorts zu Totalausfällen

Verbraucher müssen sich in diesem Jahr in NRW auf höhere Preise für Kartoffeln einstellen. Wegen des Niederschlags in den vergangenen Monaten habe sich die Auspflanzung der Kartoffeln teilweise deutlich verzögert, da manche Ackerböden nicht befahrbar gewesen seien, teilte die Landwirtschaftskammer in Münster mit.