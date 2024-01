OVG-Urteil Verbot des Abbilds von PKK-Führer Öcalan war rechtens

Ein Mann hält eine Fahne mit dem Porträt von Abdullah Öcalan (Mitte), dem Führer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), während einer von der kurdischen Gemeinschaft organisierten Demonstration in Paris am 6. Januar 2024. In NRW ist das nicht zulässig entschied das OVG in Münster.

Foto: AFP/DIMITAR DILKOFF