„Kein Trend“ Verband spricht von Bettwanzen-Hysterie

25 Meldungen kamen aus Nordrhein-Westfalen, aber auch aus Berlin, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen, Bayern und auch aus Lille in Frankreich. Tatsächlich aber waren nur 9 der Funde auch wirklich Bettwanzen. „Bei einer Einsendung handelte es sich um die verwandte Schwalbenwanze, die normalerweise an Vögeln saugt, das aber auch an Menschen tun kann“, sagte Viktor Hartung der Deutschen Presse-Agentur in einem Zwischenfazit. Hartung ist am Naturkundemuseum des LWL der Experte, der um die Mithilfe der Bevölkerung warb.