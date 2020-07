Unglück bei Bad Eilsen : Fahrschullehrer stirbt bei schwerem Unfall auf der A2

Veltheim/Bad Eilsen Auf der A2 nahe der Landesgrenze zwischen NRW und Niedersachsen ist ein Fahrschullehrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden verletzt und sind zum Teil eingeklemmt worden.

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 2 nahe der Landesgrenze zwischen NRW und Niedersachsen ist ein Fahrschullehrer ums Leben gekommen. Mindestens sechs Personen wurden verletzt, zwei seien in einem Fahrzeug eingeklemmt, teilte die Autobahnpolizei Herford am Donnerstag mit. Der genaue Unfallhergang war zunächst noch unklar.

Berichtet wurde zunächst, dass ein Wagen ins Schleudern gekommen und in die Planke geraten sei. Der Fahrschulwagen kollidierte dann mit diesem Auto, wie ein Sprecher schilderte. Es seien insgesamt vier Autos und ein Lastwagen an dem Unfall beteiligt gewesen.

Der Zusammenstoß ereignete sich auf der A2 in Richtung Dortmund zwischen Bad Eilsen im niedersächsischen Landkreis Schaumburg und dem ostwestfälischen Veltheim im NRW-Kreis Minden-Lübbecke. Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber waren vor Ort. Die Autobahn wurde in dem Bereich in Richtung Dortmund zunächst voll gesperrt.