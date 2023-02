In Velbert Weniger Gülle in See gelandet als gedacht

Nach früheren Angaben des Kreises war der Biodünger in den Hardenberger Bach und dann weiter über den Deilbach bis in den Essener Baldeneysee geflossen. Bis Dienstag waren acht tote Fische entdeckt worden. Weitere Funde habe es bislang nicht gegeben, so eine Kreissprecherin. Der Geruch der Gülle war noch in Essen wahrgenommen worden.