Ungewöhnlicher Einsatz in Velbert : Weißes Känguru flieht vor der Feuerwehr

Ungewöhnlicher Einsatz in Velbert

Velbert Die Feuerwehr in Velbert wurde am Samstagabend zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Ein weißes Känguru hüpfte durch die Gegend.

Einsätze mit Tieren gehören seit Jahren zum Alltag der Feuerwehr und sind längst nicht auf die heimische Fauna beschränkt: Vom Tiger bis zur Würgeschlange haben schon die verschiedensten Exoten die Feuerwehr auch in Velbert beschäftigt. Am Samstagabend war es ein weißes Känguru, das gegen 22.20 Uhr für einen Alarm für die hauptamtliche Wache und einen freiwilligen Löschzug aus Velbert-Mitte sorgte. Ein Anwohner im Hefel hatte das außergewöhnliche Tier in seinem Garten gesichtet und die Feuerwehr verständigt.