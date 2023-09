Tödlicher Unfall in Velbert E-Scooter-Fahrer wird an Bahnübergang von Zug erfasst

Velbert · In Velbert ist am Sonntag an einem Bahnübergang ein Mann ums Leben gekommen. Er hatte zunächst mit seinem E-Scooter angehalten, doch dann fuhr er weiter und ein Zug erfasste ihn.

24.09.2023, 16:52 Uhr

Ein Verkehrszeichen markiert den Bahnübergang auf den Schienen (Symbolbild). Foto: dpa/Christoph Reichwein

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der bislang noch nicht identifizierte Mann mit seinem E-Scooter gegen 11.50 Uhr über die Kuhlendahler Straße gefahren. Am Bahnübergang hielt er an, um einen von links kommenden Zug passieren zu lassen. Als der Zug vorbeigefahren war, warteten die Autofahrer weiterhin hinter den geschlossenen Schranken. Der Mann aber fuhr laut Zeugenaussagen über den Fußgängerüberweg des Bahnübergangs weiter, an dem es keine Schranke gab. Er bemerkte jedoch nicht, dass auch von der rechten Seite ein Zug kam, berichtet die Polizei weiter. Der E-Scooter-Fahrer wurde von der Bahn erfasst und tödlich verletzt. Der Zugführer erlitt einen Schock und musste in einem Rettungswagen betreut werden. Die Bahnstrecke ist am Nachmittag noch immer für den Verkehr gesperrt.

