Acht Zentimeter dick Ast bohrt sich bei Rodelunfall in Zwölfjährigen

Bei einem Rodelunfall in Velbert hat sich ein acht Zentimeter dicker Ast in einen Zwölfjährigen gebohrt und diesen verletzt. Der Ast sei bei dem Unfall am Freitagnachmittag im Kreis Mettmann im Leistenbereich bis in den Bauchraum des Jungen eingedrungen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Abend auf Nachfrage sagte. In der Mitteilung der Feuerwehr war von einer „Pfählungsverletzung“ die Rede.