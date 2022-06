Beim Lesen im Park : 41-Jähriger in Velbert zusammengeschlagen

Velbert Ein 41-Jähriger ist am Samstag in einer Parkanlage in Velbert zusammengeschlagen worden. Er wurde bei Lesen eines Buches von einer Gruppe junger Männer in ein Streitgespräch verwickelt und anschließend attackiert.

Der Grund für die Attacke sei unklar, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann sei nach eigener Darstellung nach einem Schlag ins Gesicht ohnmächtig geworden und zu Boden gestürzt. Ein Zeuge beobachtete laut Polizei, dass die Angreifer dem wehrlos am Boden liegenden 41-Jährigen zwei Mal ins Gesicht getreten haben sollen. Der Zeuge verständigte nach der Attacke am Samstag gegen 18.00 Uhr auch die Polizei. Die Angreifer konnten aber trotz sofortiger Fahndung entkommen. Das Opfer wurde notärztlich versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht.

(toc/dpa)