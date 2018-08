Velbert: 13-jähriges Opfer muss wohl aussagen - Prozess um Gruppenvergewaltigung

Gruppenvergewaltigung in Velbert

Auf dem Weg nach Hause nach einem Freibadbesuch sollen mehrere Jungen eine 13-Jährige in einen Wald gezerrt und missbraucht haben. Foto: dpa/Oliver Berg

Velbert/Wuppertal Acht Jugendliche sollen in Velbert ein 13-jähriges Mädchen nach einem Freibadbesuch in ein Waldstück gezerrt und mehrfach vergewaltigt haben. Nun beginnt der Prozess gegen sechs von ihnen. Dem Opfer droht eine unangenehme Aufgabe.

Erst musste sie ihre Peiniger auf eigene Faust ermitteln und jetzt bleibt ihr ein Auftritt vor Gericht wohl nicht erspart: Eine 13-Jährige ist im vergangenen April in Velbert mutmaßlich Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden. Nach einem Freibadbesuch soll eine Gruppe bulgarischer Jugendlicher sie abgepasst, in ein Waldstück gezerrt und sich mehrfach an ihr vergangen haben.